José Carlos Fernández: "En Municipal me dijeron que por un tema de presupuesto no contarían conmigo"

El delantero de Deportivo Municipal en la temporada 2018, José Carlos Fernández, anunció que no continuaría con el combinado edil tras un buen año donde se consolido como titular en el esquema de Víctor Rivera, consiguiendo la clasificación a la Copa Sudamericana 2019.

"Fue un año donde tuve bastante continuidad, mi trabajo en Municipal fue importante, junto a Adrián Zela fuimos los capitanes, hubo algunos problemas como no concentrar y las dificultades de encontrar cancha donde entrenar", declaró Fernández en Radio Ovación.

El popular 'Zlatan' explicó cual fue un factor determinante para no continuar con los 'ediles'. "Yo con Municipal ya terminé contrato, estoy viendo otras opciones, por suerte con lo hecho este año he recibido unas ofertas, lo estoy conversando con la familia. Me dijeron que por un tema de presupuesto no iban a contar conmigo, esto es fútbol, me gustaría quedarme en Lima por un tema familiar, pero en provincias también hay equipos grandes"

Además, Fernández confesó sus ganas por la creación de un libro contando la temporada 2010 de Alianza Lima, cuando golearon a Estudiantes. "Hay mucho por contar desde esa pretemporada en Sierra de la Ventana, las concentraciones. No me animo, porque una cosa es leer y otra escribir, espero que haya alguien que pueda recoger todos estos testimonios y plasmarlo en un libro que recordemos siempre".