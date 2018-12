César Vallejo buscará reforzarse con futbolistas de Alianza, Universitario y Cristal

César Vallejo volverá el 2019 a la Primera División y su objetivo será no dejarla nuevamente. Para ello, el titular de dicha institución, César Acuña, adelantó que se reforzarán con jugadores jóvenes de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.



En diálogo con Radio Ovación, Acuña confirmó que no harán más de seis contrataciones y que estos serán jóvenes de los tres clubes más populares de Lima.



"La idea es que 'Chemo' del Solar continúe, ya hemos conversado con él. Vamos a incorporar no más de 6 jugadores y estos van a ser no mayores de 25 años. Vallejo le va a dar la oportunidad a muchos jóvenes que tienen ansias de mostrar su fútbol, he visto chicos en Alianza, Universitario y Cristal que no tienen chances de jugar. La idea es que estos chicos que quieren salir adelante puedan hacer lo que saben", aseguró.



Acuña también indicó que César Vallejo seguirá jugando el próximo año en el Estadio Municipal de Casa Grande, pero que están planificando un proyecto para construir su propio estadio en un periodo de 3 años.



"Vamos a seguir jugando en Casa Grande. Tenemos un proyecto de 2-3 años donde estamos viendo la construcción de un estadio propio con una capacidad de 8 a 10 mil espectadores. Ya tenemos un terreno de 7 hectáreas, donde construiremos canchas con grass natural. Somos una institución seria que planifica y se proyecta a futuro, de repente en algunos años somos unos de los mejores equipos del Perú", enfatizó.

Finalmente, el presidente del cuadro trujillano se refirió a la delicada situación de Edwin Oviedo y le recomendó dar un paso al costado.



"Mi opinión es que, por el bien del deporte y la FPF como institución, Edwin debería dar un paso al costado porque no se puede involucrar en una situación así. Él debió dejar su cargo porque la buena imagen que se ganó cuando Perú clasificó a un Mundial debió seguirse construyendo. Mi consejo hacia él es que debe renunciar y aclarar su situación", sentenció.

Dato

César Vallejo se consagró campeón de la Segunda División tras ganar 3-1 a Mannucci en la final.