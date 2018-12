Expresidente de la CONAR consideró "inaudito" no presencia del VAR en el Alianza Lima vs Melgar

Se jugaban los 68 minutos, Melgar ganaba por 2-1 a Alianza Lima y Christofer Gonzales sacó a relucir su enorme talento para superar a un rival, perfilarse y sacar un violento remate desde media distancia.

El balón superó la resistencia de Leao Butrón, chocó en el travesaño, se metió adentro del arco y, producto de la fuerza del disparo, acabó saliendo. Ni Joel Alarcón ni su juez de línea se percataron si la pelota había traspasado la línea del arco pese a las quejas de la gente de Melgar.

Solo la repetición de la jugada en la transmisión de Gol Perú confirmó lo que muchos habían visto: era gol válido el disparo de Christofer Gonzales, el que hubiese significado el 3-1 ante Alianza Lima. Finalmente la visita remontó y lo terminó ganando en la tanda de penales.

En redes sociales las reacciones fueron diversas y fue una voz autorizada para hablar del arbitraje peruano la que condenó la no presencia del VAR en las semifinales del Descentralizado 2018.

"Somos un país mundialista y es inaudito que en una semifinal de tanta importancia no se implemente el VAR. No me digan que no hay presupuesto", afirmó Víctor Hugo Rivera, exárbitro FIFA y expresidente de la CONAR.

"En su defecto en Segunda Profesional ponen árbitros detrás de los arcos. ¿Y en Primera?", sentenció Rivera y así poniendo el dedo en la llaga en el exorganismo que presidió.

EL DATO:

Melgar jugará la fase previa de la Copa Libertadores como Perú 3.