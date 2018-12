Partido de leyendas entre Universitario y Boca Juniors finalmente se jugará el 13 de diciembre

A la presentación de este evento internacional asistieron las leyendas cremas, José Luis Carranza, Jorge Amado Nunes, el promotor del encuentro internacional entre peruanos y argentinos, Paul Valderrama y los directivos de las barras Norte, Oriente y Occidente, Alfredo Moscoso, Rubén Retuerto y Daniel Barrientos, respectivamente.

El primero en tomar la palabra fue el promotor del evento, el señor Valderrama, quien comentó –mientras mostraba los documentos que lo acreditaban- que ya tienen todos los requisitos para que este partido entre Leyendas de Universitario y Leyendas del Boca Juniors se pueda dar sin contratiempos.

Los encargados de las directivas de Oriente, Occidente y Norte fueron reiterativos en señalar que este año, a pesar de ser muy difícil, lograron evitar que el equipo de sus amorres descienda de categoría, por lo tanto, “los hinchas merecemos una celebración”.

Jorge Amado Nunes aprovechó la ocasión para señalar sus críticas a la forma cómo se maneja en la actualidad el club, frases que fueron respaldadas por cada uno de los presentes. “Hay gente que no se merece para nada estar en el club, están ahí para servir a sus intereses, no para servir al club”, dijo a la vez que resaltó el hecho de que hay que agradecer al hincha crema que el equipo no bajara este año que ha sido tan complicado.

Por su parte, “El Puma” Carranza tuvo la misma postura que Nunes y mostró su enojo por el mal momento que pasa el equipo. “Lo que pasa con el club es lamentable”, señaló que la U es un club debería haber estado luchando el título. No obstante, estuvo de acuerdo con Nunes en señalar que es gracias a la hinchada crema que las cosas no han sido peores y eso es lo que hay que saber agradecer. Por eso instó a todo aquel que se identifica con el club crema a acudir masivamente a este evento que pretende ser una gran fiesta que se pueda vivir en familia y sin ningún tipo de violencia. Por esa razón destacó que este partido entre las leyendas “es una fiesta para el fútbol, quiero ver el estadio lleno”.

Las leyendas de Universitario

Oscar Ibáñez, José Luis Carranza, Jorge Amado Nunes, Mauro Cantoro, Luis Guadalupe, Roberto Martínez, Rainer Torres entre otros nacionales y los refuerzos de Adrián Czornomaz y Martín Vilallonga.

Las leyendas de Boca Juniors

Los jugadores Leyendas xeneises que arribarán a Lima son los siguientes: El “Mono” Carlos Navarro Montoya, Néstor Fabbri, Juan Cobián, Diego Donke, Roberto “Tito” Pompei, Mauricio Serna, José Basualdo, Matías Arce, Ariel Carrillo, Esteban Herrera, Marcelo “Chelo” Delgado, Aníbal Matellán, Enrique Habrina, Antonio Colaneri y Emanuel Salvador Ruiz.

Venta de entradas y paquetes en www.joinnus.com

Precio por una entrada, precio por dos personas

Occidente Central 100 soles-160 soles

Occidente Lateral 90 soles-150 soles

Oriente Central 55 soles-100 soles

Oriente Lateral 45 soles-80 soles

Tribuna Norte 20 soles-30 soles

Tribuna Sur 15 soles-20 soles

Niños 7,50 soles