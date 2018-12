Universitario: La dura indirecta del 'Puma' Carranza a Nicolás Córdova

Pese a que logró salvar el descenso y hasta casi logra una clasificación a la Copa Sudamericana, algunos ídolos no están conformes con la labor del chileno Nicolás Córdova en Universitario de Deportes.

Uno de ellos es José Luis Carranza. El 'Puma' ya fue especialmente crítico con Córdova cuando el DT aseguró que Universitario precisaba de "gente grande y no de niños" hace algunos meses y ahora ha vuelto a poner el dedo en la llaga.

Ahora bien, las declaraciones del 'Puma' Carranza a modo de análisis de la situación actual de Universitario sucedieron en el marco de la conferencia de presentación del partido por los 30 años de la Trinchera Norte.

"Gracias a los hinchas no hemos bajado y nunca vamos a bajar porque tenemos los suficientes hombres. La verdad cada día que pasa en el club es lamentable. Si cada hincha no se da cita para apoyar vamos a estar peores, peleando el 8° lugar el otro año. Nos estamos acostumbrando a no luchar nada", sostuvo José Luis.

Poco después Carranza pasó a la acción de criticar a Nicolás Córdova. "Burros es como los tratan a ellos, a chicos que recién empiezan", afirmó, sin motivo alguno y en referencia al técnico de Universitario.

Vale destacar que el 'Día del Hincha Crema' se jugará el jueves 13 de diciembre y el duelo de Leyendas ante Boca Juniors contará la presencia de exjugadores cremas como Óscar Ibáñez, José Luis Carranza, Jorge Amado Nunes, Mauro Cantoro, Luis Guadalupe, Roberto Martínez, Rainer Torres.

EL DATO:

José Luis Carranza fue asistente técnico de Universitario entre el 2015 y 2017.