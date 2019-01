Flavio Maestri a Peter Arévalo: "Tú eres un chusco" [VIDEO]

Un momento de relajo se vivió en medio del programa deportivo 'Fox Sports Radio Perú', cuando el ex futbolista de Alianza Lima y Sporting Cristal; Flavio Maestri, empezó a contar un suceso de su vida deportiva que se bajó en un hecho impensado. Donde también está relacionado el periodista deportivo y reconocido narrador; Peter Arévalo.

Resulta que 'El Tanque' estaba contando cómo es que se dio el campeonato de Alianza Lima en 2006 ante Cienciano del Cusco, hasta que 'Mr. Pett' intentó dar una opinión sobre el tema central del relato de Maestri. Pero, ¿cuál era el punto central de la anécdota?: La bebida perfecta de acompañamiento para una buena parrilla.

Flavio Francisco estaba contando que en 2006, Alianza Lima iba jugar la final definitiva en Matute ante el Cienciano del Cusco que dirigía Julio César Uribe, 'El Tanque' reveló que el técnico de turno en ese entonces (Gerardo Pelusso) los convenció a participar en una parrilla con vino previo al duelo decisivo por el título nacional.

Según comenta Maestri, se quedaron el día previo al duelo hasta las 2 de la mañana y así, con todo "ese envión" vencieron al 'Papá de América'. Ahí todo bien porque era una anécdota que generó algunas sonrisas. Pero cuando el relator señaló que 'en las parrillas se toma cerveza', Flavio lo miró fijamente y le dijo: ¿Con cerveza?, no no, es que tu eres chusco pues. Una parrilla es con vino, ¿quién le pone cerveza?", desatando un carnaval de risas en torno a esta bochornosa situación. Todo quedó ahí, pero no se puede negar que encendió las redes esta broma entre ambos compañeros.

EL DATO:

Alianza Lima de visitante en el primer partido contra Cienciano cayó 1-0, en la vuelta ganó 3-1 y se coronó Campeón Nacional. Ahí Flavio Maestri fue figura absoluta.