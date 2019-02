Ricardo Gareca y el enorme gesto con Juan José Oré tras su despido de la FPF [VIDEO]

Revelador. Juan José Oré afirmó que Ricardo Gareca se solidarizó con él tras su despido de la Federación Peruana de Fútbol. El ex técnico de los ‘jotitas’ aseguró que siempre tuvo una relación estrecha con el ‘tigre’ y el cual siempre le consultaba sobre algún jugador que venía observando.

Durante una reciente entrevista con el programa de Carlos Orozco de Acción Web Media, el entrenador de menores resaltó la calidad de Ricardo Gareca y señaló que recibió el llamado del técnico de la bicolor a penas fue cesado de su cargo.

“Me dijo que lo sentía mucho, que era una pena que yo no este por que yo era muy importante en el trabajo de menores con los jugadores que pasaron a la selección mayor y que me deseaba lo mejor. Se que no te va faltar trabajo, mira que hay equipos como la U que te pueden necesita”, afirmó Ricardo Gareca.

Antes esta frase el ex entrenador de los ‘jotitas’ respondió: “Ricardo lo que pasa es que lo mio es menores” a lo que Gareca añadió:” Jota, la verdad que te felicito, por que hay pocas personas como tú, que tu eres un formador y estoy convencido que lo tuyo es el trabajo en menores”.

Sin duda un enorme gesto del entrenador argentino que valoró como ningún otro el trabajo de Juan José Oré a lo largo de los años formando a los nuevos valores de nuestro balompié nacional.