Miguel Ángel Russo reveló quién será el portero titular ante Sport Boys [VIDEO]

Miguel Ángel Russo está a nada de empezar el ciclo de Alianza Lima como director técnico oficialmente en un torneo de nivel, como es 'La Liga 1'. Por ello se encuentra pensando en la oncena principal que lo va representar este viernes ante Sport Boys del Callao a las (8:00 p.m. - HORA PERUANA), partido que se jugará en Matute y además, será conmemorativo al aniversario n° 118 del conjunto 'grone'.

'El Profe' de nacionalidad argentina en conferencia de prensa aprovechó para brindar unas palabras de apoyo a sus 'pupilos' tras la dura pretemporada: "El grupo se encuentra muy bien, todos están muy parejos en rendimiento y por ello me cuesta elegir, sin embargo esperemos escoger lo mejor para este partido del viernes ante Sport Boys. La idea es arrancar bien e ir de menos a más. Yo considero que los equipos se van armando con el correr de los partidos y definitivamente nos viene bien que empiece la competencia pensando en lo que vendrá más adelante".

Cuando Miguel Ángel Russo se refirió al tema más polémico, el arco aliancista, en este inicio de año dentro del fútbol peruano, sin titubear al mencionar que es una responsabilidad que sabrá manejar: "Sigo pensando que Leao (Butrón) y Pedro (Gallese) son excelente profesionales y para mí no es tan traumático decidir quién tapará este primer partido. Incluso, pienso que me ha tocado resolver situaciones más difíciles que las del arco, sinceramente no me preocupa estas cosas y de lo que pueda generar", sostuvo con respecto al versus entre Pedro Gallese y Leao Butrón.

Mientras que fue respetuoso, cauteloso y más que nada afectivo con el rival de turno para este viernes en 'Matute', Sport Boys del Callao: "Lo respetamos como rival, pero nosotros haremos nuestros trabajo para ganar. No hay nada más lindo que jugar con un estadio lleno y sin violencia, seguramente se sentirá la presión del pueblo, pero esperemos que no nos supere la ansiedad. Nosotros tenemos que estar al margen de la urgencia y expectativa de la gente y trataremos de jugar con calma los 90 minutos. Sería una locura decir antes que Alianza va a ganar 4-0, porque eso sería una mentira. Nada se logra sin jugar".

EL DATO:

Alianza Lima contrató a Miguel Ángel Russo por toda la temporada 2019.