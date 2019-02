Anderson Santamaría: "No me sorprende que el profesor Ricardo Gareca haya hablado de Carlos Zambrano"

El defensor central de la selección peruana, Anderson Santamaría, resaltó las declaraciones que sostuvo el entrenador de la 'Bicolor' sobre Carlos Zambrano. El 'Tigre' indicó que la 'Blanquirroja' está abierta para todos los jugadores nacionales que estén aptos de ser convocados, en clara referencia al 'León'.

"No me sorprende que el profesor Ricardo Gareca haya hablado de Carlos Zambrano. Siempre dejó claro que las puertas de la Selección estaban abiertas para todos. Carlos lleva mucho tiempo en Europa y claro que es un central de jerarquía", indicó Santamaría en entrevista para RPP.

Santamaría - quién milita en Atlas de la Liga MX - reveló el motivo del porqué se mantiene ausente desde las canchas desde hace 10 días. Incluso, su entrenador, Guillermo Hoyos, no lo convocó en la nómina de concentrados para el duelo ante Tigres. El ex defensor de FBC Melgar explicó la razón.

"La lesión está ubicada en el empeine derecho. Todo tiene que ver con un tema arterial, en un pisotón que sufrí en un entrenamiento. Ya voy 10 días parado, espero el miércoles poder entrenar con normalidad", agregó.

Finalmente, aclaró la presunta pelea con Juan Reynoso, situación que habría desencadenado su salida de Puebla. También señaló que se siente más cómodo jugando central que de volante interno.

"Con Juan Reynoso no hubo ninguna discusión. Vivo agradecido con el profe, él es quien me abrió las puertas de México, él me trajo a México. No jugaba (en Puebla) simplemente por rendimiento [...] Mi posición natural diría que ya es central. Hace poco me pusieron 15 minutos de volante de contención y como que ya me estoy perdiendo (en ese puesto)", concluyó.

EL DATO

Según el reporte de Basilea, Carlos Zambrano estará fuera de las canchas por un tiempo de dos semanas tras sufrir una lesión. Recordemos que la selección peruana disputará dos amistosos en marzo ante Paraguay y El Salvador. Ricardo Gareca tendrá que reestructurar la zona defensiva.

🏥 | Carlos Zambrano (@5zambranocz) has suffered an injury to his upper thigh and will not be able to play in the coming weeks. We wish him a swift recovery! In other news, Petretta and Cömert have overcome their injuries and are back in training. #FCBasel1893 #zämmestark