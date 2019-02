Carlos Zambrano se lesionó en Basilea y quedaría descartado para próximos amistosos con la Selección Peruana

El defensa peruano Carlos Zambrano sufrió una nueva lesión con el FC Basilea, lo cual lo marginará por algunas semanas así. De esta manera, el 'León' quedaría prácticamente descartado a una posible convocatoria para los próximos amistosos de la Selección Peruana.

A través de Twitter, el club suizo detalló que Zambrano "ha sufrido una lesión en la parte superior del muslo y no podrá jugar en las próximas semanas".

🏥 | Carlos Zambrano (@5zambranocz) has suffered an injury to his upper thigh and will not be able to play in the coming weeks. We wish him a swift recovery! In other news, Petretta and Cömert have overcome their injuries and are back in training. #FCBasel1893 #zämmestark