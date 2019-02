Alianza Lima: "Presentaremos una queja formal ante la CONAR por el arbitraje ante Sporting Cristal"

Las secuelas del duelo por Liga 1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal todavía están a flor de piel, porque al parecer el duelo entre los 'blanquiazules' y 'rimenses' se está jugando todavía de forma concreta tras haberse dado el resultado favorable para el conjunto 'bajopontino' en el marcador final.

En Alianza Lima tienen claro que todavía se puede presentar una queja que deje réditos para más adelante y el fútbol sea un poco más justo a nivel profesional en nuestro país. Por ello, un encargado en la comisión de fútbol del 'cuadro blanquiazul', César Torres, declaró lo siguiente al respecto en Radio Ovación.

"Claro que vamos a presentar una queja formal, porque si queremos un torneo de buen nivel, todos tenemos que mejorar y cuando digo todos me refiero a jugadores, directivos, periodistas, árbitros y la propia afición. Por lo pronto, Alianza Lima viene haciendo su trabajo. Hoy en día es una institución que paga puntual a sus trabajadores y las mejoras saltan a la vista en el club".

Añadiendo también que no esperan una sanción tan drástica contra el referee principal, quien fue señalado por muchos hinchas 'blanquiazules' como el principal responsable del resultado en el Estadio Nacional: "No, nada severo. Hay que darle nivel a la situación, simplemente queremos que los árbitros no estén condicionados y que solo imparten justicia".

EL DATO:

Fernando Pacheco fue el autor del gol para el triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima.