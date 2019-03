Real Garcilaso hizo oficial el fichaje de Horacio Benincasa

El mercado de pases aún no termina y en Perú aún hay bastante movimiento como la llegada de Christian Ramos al FBC Melgar. El traspaso de Horacio Benincasa al Real Garcilaso era un secreto a voces, pero recién hoy lunes 4 de marzo el club cusqueño decidió hacer oficial a través de sus redes sociales.

Y es que el conjunto ‘incaico’ anunció el fichaje del defensor peruano mediante su cuenta de Twitter. Universitario de Deportes no tenía entre sus planes a Benincasa para esta nueva temporada de la Liga 1 Movistar. El ‘Garci’ no tuvo más que palabras de elogio para el ex central ‘merengue’.

“¡Le damos oficialmente la bienvenida a la Celeste Imperial al futbolista Horacio Benincasa! Estamos seguros de que la amplia trayectoria y experiencia de Horacio serán vitales para lograr los objetivos trazados en la Liga 1”, tuiteó la escuadra del Garcilaso.

¡Le damos oficialmente la bienvenida a la Celeste Imperial al futbolista Horacio Benincasa! ⚽🏃🏻



Estamos seguros de que la amplia trayectoria y experiencia de Horacio serán vitales para lograr el los objetivos trazados en la Liga 1. 👕💪💪 pic.twitter.com/LjXjpxRMCX — Real Garcilaso (@SomosRealGarci) 5 de marzo de 2019

Cabe mencionar que hace algunos días Garcilaso confirmó el fichaje de Damián Ismodes y en la Liga 1 el combinado 'imperial' se encuentra en el sexto puesto con dos triunfos y un empate.

EL DATO

Horacio Benincasa estuvo en Universitario cuatro temporadas, desde el 2015.