Universitario entrena forma especial pensando en la altura de Arequipa

Germán Denis ya confesó que no le viene muy bien la altura. Es más, cuando le tocó jugar en Arequipa sufrió, pero nunca dejó de correr, de luchar. Este domingo, la situación es similar, pero con un plus: anda en tremenda racha goleadora y no está dispuesto a resignar nada.

Es por eso que desde hoy, la “U” hará un trabajo especial para que el equipo “vuele” en la ciudad del Misti. Se pondrá especial énfasis en lo que pueda hacer el “Tanque”.

Y es que en primera, la idea sería que el “9” argentino inicie las acciones, haga todo el desgaste, esperando que siga en racha (va 5 goles en 4 fechas), y ya en el segundo tiempo pueda ser reemplazado por Anthony Osorio.

“¡Invictos y seguimos de racha!”, escribió Denis en sus redes sociales, alimentando la ilusión de él, de sus compañeros, de los hinchas cremas, que ven posible luchar, fecha a fecha, por el título nacional.

Es cierto, aún queda muchísimo camino por recorrer, pero este equipo que dirige Nicolás Córdova ya demostró que lucha, que trabaja, y que busca la perfección para lograr los resultados que dejen felices a los fanáticos merengues.