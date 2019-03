Crema de corazón: Germán Denis, camino a convertirse en ídolo de Universitario

Cinco goles en cuatro fechas. ¡Y va por más! Germán Denis vive un idilio con las redes, con la camiseta de Universitario. Y se trata de su mejor arranque en una temporada. El hincha crema se ilusiona y espera que supere lo hecho por anteriores goleadores. ¿Cuántos goles “clavará” este 2019?

“Me adapté rápidamente a lo que es Universitario. No me molestó para nada la crítica, nunca dudé de lo que podía llegar a pasar. Los penales también hay que hacerlos. El momento que te toca estar frente al arquero tampoco es fácil. Nunca me enloquecí ni me desesperé. Sabía que los goles se iban a dar”, dijo el “Tanque” a RPP.

Los más ácidos críticos van cambiando el discurso. Ahora valoran lo que hace el “9” argentino, quien habló también de Alberto Quintero como su socio ideal y de la competencia que hay con Mauricio Affonso y Emanuel Herrera.

“En el gol ante Mannucci, lo fundamental fue el centro que sacó ‘Chiquitín’. Fue un centro perfecto. Herrera y Affonso son goleadores de raza y seguramente van a convertir muchos goles, pero en realidad no me fijo en eso”, agregó.

Denis es el goleador de la Liga 1, sabe que el hincha le va a exigir más, y su buen promedio de goles da para que el fanático merengue se ilusione con que, por ejemplo, supere la racha de en su momento Miguel Ximénez y Raúl Ruidíaz.