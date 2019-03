Germán Denis: "Cuando el balón ingresa a la red el mundo se me paraliza, es increíble"

Para un delantero como Germán Denis es fundamental verse con la continuidad del gol a la hora de disputar los diversos cotejos. Universitario de Deportes acertó contratando al delantero argentino, porque juega bien y aporte es un referente ofensivamente hablando, demostrando semana a semana a su plus valencia goleadora.

En conferencia de prensa Germán Denis detalló cómo están trabajando ahora mismo para seguir mejorando como equipo en Universitario de Deportes: "Hay equipos que están en Copa que prácticamente tienen dos equipos. Pero nosotros no tenemos que pensar en ellos, sino en lo que hagamos nosotros en la cancha y eso se está viendo en los partidos".

En lo personal se podría decir que está en condiciones óptimas para ser titular en la mayor cantidad de cotejos vestido de 'crema': "Me ha servido mucho hacer la pretemporada y nos conocimos mucho más. Eso hizo que me encuentre bien físicamente y me pueda desarrollar como quiero. Estamos en un nivel que tranquilamente podemos ir a Arequipa a buscar los tres puntos. La 'U' requiere de eso, si queremos pelear arriba tenemos que ir con la mentalidad de ganar".

Lo fundamental para 'El Tanque' resulta siendo anotar goles, que lo ponen contento y funcionan como alicientes en su experimentada carrera a los 39 años: "Las jugadas dentro del partido son importantes en el ataque, pero cuando entra el balón al arco el mundo se me nubla increíblemente y estoy en el cielo prácticamente, todo se paraliza', sostuvo el ex delantero de Independiente.

Además, Germán Denis también precisó que Universitario de Deportes sentirán las bajas de los futbolistas convocados por Ricardo Gareca para la Selección Peruana: "Aldo (Corzo) y José (Carvallo) son s jugadores fundamentales, pero si bien los necesitamos, hay gente que está a la altura para cumplir esa función".

EL DATO:

Universitario de Deportes estará enfrentando en condición de visitante a FBC Melgar en Arequipa, a las (4:00 p.m. - HORA PERUANA).