FUTEC: todo lo que debes saber sobre las nuevas licencias para entrenador que emite la FPF [VIDEO]

La nueva escuela de entrenadores es la gran novedad en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Ahora tiene el nombre de FUTEC y está totalmente avalada por la Conmebol. Johan Miñan, es el encargado del nuevo Centro de Altos Estudios del Fútbol y contesto a Líbero, todo lo concerniente a las nuevas licencias (PRO, A, B, C).

¿En qué consiste la nueva metodología de la FUTEC?

En esta primera etapa está atendiendo el programa formativo para directores técnicos. Toda esta metodología esta desarrollada en concordancia de lo que exige Conmebol y la Convención de Entrenadores del año 2017 y en alianza estratégica que tiene MBP, una institución española que ha desarrollado una metodología de enseñanza luego de más de diez años de investigación universitaria en el campo de juego.

¿Cada módulo o programa de educación, cuánto tiempo de duración tiene ?

Esta metodología cuenta con cuatro módulos, programas, que son el entrenador de fútbol base, licencia C, que tiene una duración aproximada de tres meses y medio, el programa de fútbol juvenil, licencia B que tiene una duración de seis meses, el programa para entrenador de fútbol avanzado, licencia A, que tiene como duración aproximada de 12 meses y el programa para entrenador de fútbol profesional, licencia PRO que tiene duración de doce meses.

Indícanos, hasta donde se puede dirigir con cada licencia.

El tema de competencias que puede dirigir un entrenador va ir cambiando un poco con el transcurrir del tiempo, nos estamos alineando a lo que exige la convención de licencias de entrenadores, pero al día de hoy, con una licencia C, un entrenador puede dirigir hasta en la Copa Perú, etapa distrital y provincial. Cuándo digo que esto va cambiar, es que esperamos, dentro del plazo posible, Conmebol nos autorice las licencias pro, es probable que las competencias cambien.Lo que este año se dirige con licencia C, el próximo año será con la . Actualmente la B te permite dirigir hasta la Copa Perú, etapa nacional, asistente técnico de primera profesional y entrenador de reserva. Y con licencia A, al día de hoy se puede dirigir en la profesional. Con el tiempo todo eso se va correr, cuando se habilite la licencia PRO. La licencia C, solo quedaría como formativo".

¿Los entrenadores ya vienen homologando su nueva licencia para que pueden dirigir este año?

Claro. Las personas que tienen estudios como director técnico y que puedan certificar la experiencia laboral, han estado participando desde el año pasado en el proceso de homologación de licencias. Se verifica que tuvieron sus estudios de entrenador y experiencia laboral como entrenador. De acuerdo a esos parámetros, se le asigna el nivel de la licencia.

¿Tienen pensando hacer otros cursos vinculados al deporte?

El proyecto FUTEC es muy ambicioso que busca herramientas para la capacitación y educación para todos los especialistas que estén ligados al fútbol. Esta primera etapa está enfocada en los directores técnicos, dentro del plan de acción de FUTEC está contemplado tener cursos de preparación física, entrenador de arqueros, gestión de fútbol y de otras especialidades que el fútbol requiera. A partir del año 2020, vamos a generar una bolsa de trabajo a través de la cual, todas las instituciones interesadas en contratar especialistas pueden hacerlo a través de una base de datos y méritos de cada uno de los

estudiantes que pasaron por FUTEC

JUGADORES PROFESIONALES PUEDE RECIBIR LA LICENCIA B

Respecto a los jugadores con más de siete años en la profesional, pueden saltearse la licencia C siempre y cuando, aprueben unos cursos que duran aproximadamente tres meses. De tener la nota aprobatoria, pueden obtener la licencia B.

EL DATO

Programa de la Licencia C ya se inició. La licencia B, las clases arrancan a fines de abril. Puedes entrar a la página de la FUTEC para ver los detalles.