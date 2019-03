Bernardo Cuesta: "Contento, no por los tres goles sino por el triunfo"

Bernardo Cuesta, autor de todos los goles de Melgar en el triunfo frente a la Universidad San Martín se pronunció tras el partido, donde reveló la importancia del resultado tanto para la Liga 1 como para los encuentros en la Copa Libertadores.

El atacante del conjunto 'dominó' no ocultó su satisfacción por la victoria ante los 'santos'. "Contento, no por los tres goles sino por el triunfo, no estábamos encontrando el fútbol que queríamos pero contento por la victoria.", declaró Cuesta tras el encuentro para Gol Perú.

'Berni' rescató la mejora del equipo, la cual será vital para el duelo contra Junior de Barranquilla por la Libertadores. "Había cosas que teníamos que corregir, cambiar y este triunfo es importante de cara al partido del martes que es muy importante para nosotros".

Melgar regresó al triunfo después de dos fechas donde cayó ante Pirata FC y empató con UTC. Los dirigidos por Jorge Pautasso se ubican en el puesto 11 de la tabla con 8 puntos y un balance de 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

EL DATO

Melgar se enfrentará este martes a Junior de Barranquilla y el domingo se medirá con Carlos Mannucci por la Liga 1.