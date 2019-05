Pedro Troglio habló desde Argentina sobre su posible regreso a Universitario

En estos momentos, Pedro Troglio es el candidato que ha tomado más fuerza para dirigir a Universitario. El argentino es del agrado de la Administración Temporal porque conoce al medio y a la mayoría de jugadores. En declaraciones a 221 Radio de Argentina, el popular "Rulo" habló de su futuro y no descartó regresar al Perú.

"Me gustaría ir a dirigir afuera, los entrenadores son más respetados", declaró en relación a su despido de Gimnasia y Esgrima de La Plata por malos resultados. Troglio descartó dirigir más adelante al "Lobo" porque se sintió maltratado por un sector de la directiva, entonces no le desagrada la idea de volver al equipo merengue.

"Es mejor dirigir en otro lado. Todavía no puedo ir a la cancha. Quiero que quede claro que mi intención es no volver más y poder disfrutar con mi familia", agregó Troglio, quien está en la lista de candidatos con Ángel Comizzo, Roberto Sensini, Facundo Sava, Jorge Pautasso, Paolo Montero y Julio César Valdivieso.

Durante su primera etapa en Universitario (2017), Troglio armó un equipo protagonista que peleó en los primeros lugares, pero no pudo ser campeón a pesar de contar con jugadores destacados como Alberto Rodríguez, Juan Vargas, Alberto Quintero, Alexi Gómez, Hernán Rengifo, Diego Manicero, entre otros.

En su segunda temporada (2018), el club fue castigado por la Comisión de Licencias y no pudo sumar refuerzos. Troglio fue cesado por malos resultados y dejó a Universitario en zona de descenso. Asimismo, solo ganó un clásico y no pudo derrotar a Sporting Cristal. El hincha crema no olvida este lamentable suceso y a través de las redes sociales han expresado su rechazo a un posible retorno.

Esta mañana, Nicolás Córdova se despidió del plantel en Campo Mar y las prácticas fueron dirigidas por Juan Pajuelo y Gregorio Bernales, quienes estarán al mando del equipo hasta el final del Torneo Apertura.