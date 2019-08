Gustavo Zevallos: “En Alianza Lima tenemos la mejor voluntad para renovar con Kevin Quevedo” [VIDEO]

El contrato de Kevin Quevedo con Alianza Lima terminará a finales de año, momento desde el cual el jugador podrá arreglar un futuro acuerdo de forma directa. La entidad blanquiazul apostó por el joven delantero cuando lo trajo desde Universitario y lo ha ido puliendo futbolísticamente, por lo que desea, al menos, algún beneficio económico en una futura venta.

No obstante, las cosas no parecen ir de la mejor forma. El joven atacante, que tiene a su padre como representante, ya ha mostrado sus peticiones para finalmente renovar su contrato, aunque desde Alianza Lima no vieron eso con buenos ojos. Al no presentarse un acuerdo, finalmente las cosas tuvieron un breve estancamiento, pero no por mucho tiempo.

Gustavo Zevallos, Gerente Deportivo íntimo, es uno de los implicados en la tarea por lograr convencer a Kevin Quevedo de extender su estadía, en el papel, en tienda de Alianza Lima. En entrevista con ‘Las Voces del Fútbol’, el directivo confirmó más detalles de la situación en la que se encuentra este tema, revelando y aclarando la posición que tiene el club

“Quevedo finaliza su contrato y estamos tratando de renovarlo. Estamos en negociaciones y tenemos la mejor voluntad para que se de todo de la mejor manera”, fueron las palabras de Gustavo Zevallos. En otras palabras, Alianza Lima ya habría hecho presente una nueva propuesta para el futuro vínculo, lo que tiene que ser finalmente aprobado por parte del jugador.

En las últimas horas, Renzo Gayoso, en representación de Alianza Lima, y el padre de Kevin Quevedo, en su función de mánager, tuvieron una reunión para intentar llegar a un término justo para la ampliación de contrato. Es claro que los blanquiazules quieren obtener ganancias económicas ante la posible salida del atacante a otra liga.

El plan del extremo es partir al fútbol extranjero, algo que parece inminente por su buen nivel mostrado a lo largo de la temporada, además de que los rumores del interés por parte del Benfica de Portugal y Nantes de Francia por hacerse con sus servicios van creciendo. ¿Alianza Lima podrá acordar con el representante y asegurar a su estrella?