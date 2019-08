Roberto Mosquera, tajante sobre rumores que lo colocan en Real Garcilaso

Roberto Mosquera no quiere ruido. Menos hablar de supuestos. El entrenador nacional dejó Royal Pari y su nombre fue inmediatamente relacionado con Real Garcilaso, huérfano de un DT tras la partida de Juan Reynoso, sin embargo, dejó en claro su postura ante la ola de rumores sobre su futuro.

"A mí no me incomoda ninguna pregunta, pero nunca hablo sobre supuestos. En estos momentos coincide que Real Garcilaso están sin entrenador y yo acabo de renunciar al Royal Pari, sin embargo veremos qué pasará más adelante", respondió Mosquera a Radio Ovación sobre los trascendidos que lo colocan en el club cusqueño.

El técnico peruano, cuya salida del Royal Pari se dio luego de cinco partidos sin ganar, aclaró que su renuncia se dio en buenos términos con la dirigencia del club boliviano.

"Así como comenzamos, terminamos de la mejor manera. Estuve con el presidente y vicepresidente y el trato fue muy cordial, simplemente considero que se cumplió un ciclo y opté en dejar de libertad para que ellos busquen otras opciones. El año pasado fuimos subcampeones y sin duda hacer eso con un equipo pequeño es un tremendo mérito".

Sobre su próximo reto profesional, Roberto Mosquera aclaró que hoy tiene otra prioridad. "¿Si deseo regresar a dirigir al Perú o seguir mi carrera en el extranjero? Solo quiero viajar a Lima para abrazar a mis nietas", sentenció.

Roberto Mosquera, ¿tiene posibilidades de ser el próximo seleccionador de Bolivia?

Los rumores sobre Roberto Mosquera y la selección boliviana han sido constantes en los últimos meses, no obstante, su llegada está lejos de suceder. Al menos, según Marco Rodríguez, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol. El directivo precisó que el entrenador peruano "no está en carpeta y tampoco ha estado en nuestros planes". En esa misma línea, Rodríguez reveló que las opciones que maneja la FBF son el argentino Hernán Crespo, el español José Antonio Camacho y un nombre que aseguró no recordar.