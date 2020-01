El pedido especial que Pablo Bengoechea hizo a Alexi Gómez tras llegar a Alianza Lima [VIDEO]

Alexi Gómez, nuevo jugador de Alianza Lima, comentó en una entrevista sobre el pedido que le hizo Pablo Bengoechea para estar considerado en el once titular en esta nueva temporada.

El jugador con pasado crema participa de la pretemporada blanquiazul en Cieneguilla y reconoció que la poca actividad el año pasado le pasó factura.

"El 'profe' Bengoechea me pidió que me ponga a punto rápido porque el año pasado jugué poco y nada, que me preocupe por integrarme rápido. Quiero estar al cien por ciento para aportar al máximo a este club", reveló Alexi Gómez en Alianza Lima TV.

La 'Hiena' agradeció también a los hinchas por los mensajes de apoyo en sus redes sociales tras conocerse su llegada a Alianza Lima, pese a que militó años en Universitario de Deportes.

"Dentro de todo lo que me ha pasado siento que es un paso muy importante en mi carrera, estoy agradecido con el hincha, no soy de prometer nada, pero que se queden tranquilos, que este será un buen año", agregó Gómez.

Alianza Lima se reforzó con siete jugadores para la presente campaña. Durante dos años consecutivos ha quedado subcampeón y espera levantar el título en este 2020.

Otro jugador que pasa de Universitario a Alianza Lima

Alexi Gómez militó en Universitario en dos ocasiones: de 2013 a 2014 y de 2016 a 2017. Con el equipo 'merengue' salió campeón nacional.