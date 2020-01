Adrián Ugarriza olvida a su 'ex': "El tema Alianza Lima ya lo viví y lo cerré"

La Liga 1 Movistar ya está a punto de comenzar, y hay jugadores que aún no encuentran equipo. Uno de estos casos es el de Adrián Ugarriza, a quien Alianza Lima no le renovó contrato para esta temporada 2020.

El delantero no tuvo una buena racha en la temporada pasada, jugó 13 partidos y no llegó a anotar ni siquiera un gol. Esto fue decisivo para que la directiva “íntima” no le renueve contrato para esta nueva temporada. Sin embargo, Ugarriza aparece renovado y señala que ya paso de página.

“Uno siempre aspira a más. El tema de Alianza Lima ya lo viví y lo cerré”, de esta manera el delantero se despide de su pasado aliancista y ya piensa a futuro. Por el momento no ha fichado por ningún club, pero revela que tiene ofertas y en cualquier momento da la sorpresa.

Al futbolista se le vinculó hace poco con Municipal y el UTC, pero el entrenador del club cajamarquino, Franco Navarro, salió a desmentir el rumor y en el paso lo llamó “sonso”. Cosa que causó polémica, sin embargo, Ugarriza aclaró que son muy buenos amigos y que así se bromean.

El delantero de 23 años salió de la San Martín e inmediatamente fichó por Universitario de Deportes, ahí tuvo una temporada regular. Fue fichado por el Real Garcilaso (Cusco FC), pasó al UTC y finalmente llegó a Alianza Lima para potenciar el ataque, cosa que nunca pasó.

“Aprendí mucho, tanto en Universitario de Deportes como en Alianza Lima. Crecí y supe lo que es estar arriba y lo que es estar abajo”, declaró el delantero.