Juan Jayo: "Pablo Bengoechea era terco y el plantel nunca entendió el cambio de sistema"

Fútbol peruano | Fuertes declaraciones. Juan José Jayo Legario trabajó al lado de Pablo Bengoechea y salió campeón a su lado, pero no dudó en cuestionar el planteamiento del uruguayo con línea de cinco defensores en el fondo.

Como se recuerda, el "Profesor" utilizó el sistema 5-3-2 en las primeras fechas de la Liga 1 Movistar y los resultados no fueron favorables. Tampoco logró consolidar un once base.

"Bengoechea no terminó de decidirse si jugar con línea de 5 o de 4, se puso terco con los 5 al fondo y el plantel nunca entendió por qué el cambio", señaló Jayo a '7Novenos'.

El 'Pulpo' también reveló que conversó con Jean Deza para aconsejarlo cuando reventó el tema de sus indisciplinas. Jayo considera que el "Ratón" puede llegar a la selección peruana si se lo propone.

"Cuando salieron las indisciplinas de Jean Deza me conseguí su número y lo llamé. Hablé con él y le hice ver que si se lo propone puede darle mucho a Alianza Lima, pero que si sigue así va a ser uno más del montón. Es un jugador con condiciones y seleccionable", afirmó.

Finalmente, el referente de Alianza Lima lamentó la forma cómo salió del club. Aseguró que hasta ahora no sabe de quién fue la decisión y aclaró que estará agradecido con Bengoechea.

"Ningún dirigente tuvo la personalidad de decirme a la cara que no iba a seguir. Nunca supe de quién nació la decisión para que no continuara. No me volví a encontrar con Pablo ni con nadie de su comando técnico. Igual estoy agradecido con Bengoechea por la oportunidad que me dio", manifestó.