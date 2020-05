Indignante: Carlos Stein propone a jugadores ser separados del club por bajo rendimiento

La dirigencia de Carlos Stein se volvió a superar. Luego de pretender una rebaja salarial del 70%, ahora la dirigencia del club lambayecano quiere que sus futbolistas firmen un acta de compromiso que compromete su continuidad en el club de la Liga 1.

Además de dejar en evidencia los dobles contratos en el club, el acta de compromiso de Carlos Stein sostiene que solo el mes de abril será abonado al 100% del contrato que se registra en la FPF, mas no los de mayo y junio.

Además de los meses antes citados, Carlos Stein pretende no volver a pagar el 100% de los sueldos hasta el reinicio de la Liga 1 y, para colmo, exigir que los jugadores acepten la posibilidad de ser separados en caso bajo rendimiento.

Aquel 45% de los meses de mayo, junio y los siguientes hasta el reinicio de la Liga 1 serán desembolsados en meses posteriores, sin embargo, aquello no sucederá con los que no ofrezcan el nivel requerido por la dirigencia.

La situación de Josimar Vargas

En declaraciones a 'Negrini Lo Sabe', el volante Josimar Vargas explicó que la directiva de Carlos Stein desconoció el acuerdo pactado con el plantel y aseguró que no firmarán el documento. "En esa acta no estaba nada de lo que se había hablado, nosotros no vamos a aceptar ni firmar", indicó el exjugador de Universitario.

El futbolista de 30 años reveló que a comienzos de año la dirigencia le quiso interponer "varias trabas", pero aclaró que solo tiene un vínculo con Carlos Stein. "En lo personal todo está en mi contrato pero no sé cómo habrá sido con mis compañeros. Yo he firmado solo un contrato", sentenció.