Gareca confirmó la ventaja de Tapia sobre seleccionados que tienen su futuro en el aire

A tres meses para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022, Ricardo Gareca está preocupado por el futuro de varios jugadores de la Selección Peruana cuyos contratos acaban a mediados de año o han sido declarados transferibles por sus clubes, mas no por casos puntuales como Renato Tapia.

El volante de 24 años anunció que no seguirá en el Feyenoord de Holanda y su futuro podría estar en el Celta de Vigo en caso el club de LaLiga no pierde la categoría: los celestes se encuentran apenas un punto por encima de la zona de descenso a falta de once jornadas de competición.

"Tapia tiene una ventaja sobre el resto: tiene pasaporte comunitario. No tiene preocupación. Él puede ir a cualquier parte de Europa", aseguró Gareca sobre Renato.

"Se sacrificó mucho por tener pasaporte comunitario. Seguramente irá a una liga europea", abundó el DT de la Selección Peruana.

En ese sentido, Ricardo Gareca confirma una gran ventaja de Renato Tapia sobre otros seleccionados: el pasaporte comunitario. Ni Jefferson Farfán, Miguel Trauco o Christian Cueva cuentan con el famoso pasaporte que significa un importante beneficio para fichar por un club europeo (en las principales ligas apenas permiten 2 o 3 jugadores no pertenecientes a la comunidad europea).

La emisión del pasaporte comunitario de Renato Tapia es cuestión de días y, con ello, podrá negociar sin tantas restricciones por cualquier club de Europa en caso se caiga su fichaje por el Celta de Vigo.

Seleccionados con su futuro en incertidumbre

Jefferson Farfán acaba contrato con Lokomotiv Moscú a mitad de año y no parece que vaya a continuar. Miguel Trauco, por su parte, fue declarado como jugador transferible y desde Brasil asoman varios clubes interesados. Christian Cueva no seguirá en Pachuca y una posible vuelta a Europa se antoja difícil por su falta de pasaporte comunitario y su litigio con Santos, club que debe empezar a pagar los 7 millones de euros acordados con el Krasnodar por su carta pase.