Alianza Lima confirmó el futuro de Carlos Ascues

No, Carlos Ascues no dejará de ser jugador de Alianza Lima. El largirucho volante seguirá en suspensión perfecta mientras el club victoriano define la situación de un futbolista que no quiso acatar la rebaja salarial propuesta por la dirigencia.

En declaraciones a 'Azul y Blanco', Fernando Farah afirmó que Carlos Ascues no será separado de Alianza Lima pese a no aceptar una reducción del 40% de su salario.

Ahora bien, el integrante del Fondo Blanquiazul no se quedó corto a la hora de hablar de Ascues y de un compañero suyo de indisciplinas. "Desde el inicio él y Deza están dañando al club", disparó.

Pese a ser los grandes fichajes de inicios de temporada, Carlos Ascues y Jean Deza fueron más protagonistas fuera de las canchas que dentro de ellas: aparecieron en diversos 'ampays' en plena pretemporada y quedaron al debe en rendimiento.

Ahora bien, mientras la salida de Deza parece cocinada, no será la misma situación para Ascues: seguirá en suspensión perfecta hasta que jugador y club acerquen posturas.

La palabra de Víctor Hugo Marulanda

El director deportivo de Alianza Lima se mostró más cauto sobre la situación de Ascues y solo brindó detalles sobre su caso, mas no juicios de valor. "Carlos debe tener sus razones por las cuales no firmó y entonces lo que se hizo por nuestra parte fue la suspensión perfecta. Era la postura de todos los jugadores, el cuerpo técnico frente a una persona, al final Alianza Lima optó por respetar el bien común", precisó en Radio Ovación.

Jean Deza

"Ese tema lo vamos hablar este fin de semana, estoy a la espera de hablar con la señora Kattia (Bohórquez). Y realizar dentro de esa respuesta ante una comunicación que Alianza mandó, cuál fue la postura y la posición de Jean Deza y de sus representantes", indicó Marulanda sobre el chalaco.