Fernando Martel: "Mario Salas debe partir de la base que Alianza Lima no es Sporting Cristal"

El chileno Fernando Martel no tiene dudas que Alianza Lima será repotenciado por Mario Salas, sin embargo le advirtió al 'Comandante' que olvide su pasado en Sporting Cristal.

"Le deseo la mejor suerte a Mario Salas, pero debe partir de la base que Alianza Lima no es Sporting Cristal. Alianza es un camerino complejo. Ojalá levante una copa porque va a sentir lo que yo viví, él es chileno como yo y ojalá logre lo que pocos chilenos conseguimos en Alianza Lima. Llegó al club más grande del Perú y no cualquiera puede ponerse esa camiseta, porque puede ser un Ferrari o un camión cargado", confesó Fernando Martel en 'Los Renegrones'.

Acto seguido, El exfutbolista recordó su paso por Alianza Lima. "Llegar a Alianza lo tomé como un reto, a mí siempre me gustan los desafíos y sabía que llegaba al más grande de Perú. Quizás por mi personalidad no caí bien para varios del plantel porque yo iba para adelante e incluso reclamaba los premios", aseguró el chileno.

"En una ocasión, pedí el número de 'Cuchi' Souza Ferreira porque nadie le quería reclamar por los pagos y yo lo hice. Le dije que no podíamos seguir sin cobrar y nos pagaron. Muchos seguramente pensaron que cómo un extranjero iba a venir a hacer eso cuando ya habían figuras y jugadores de gran categoría en el plantel, pero era mi forma de ser", prosiguió Fernando Martel.

En otro momento, el ex jugador de Alianza Lima recalcó que en el fútbol no hay muchos amigos. "Es difícil, yo tengo contados. Rodrigo (Pérez) es uno con quien como todos los amigos, hemos tenidos conflictos también, pero nos respetamos. A él yo lo llevé a Alianza y luego a Iquique. El 'alcalde' Forsyth y 'Panchi' Pizarro son Fos hermanos peruanos que tengo allá, en Perú", explicó.

Finalmente Fernando Martel habló de su presente. "Yo acá, en Chile, casi ni hablo de fútbol, tengo una empresa de transporte y me llaman poco, más hablo con gente de Perú y estoy feliz cuando me toca, porque Alianza fue algo inolvidable. Yo no soy hincha de ningún equipo, pero me siento parte de Alianza Lima y creo que eso es algo más importante. Mitad de mi corazón es blanquiazul, el 'Comando sur' es la hinchada más grande y Alianza lo mejor de la vida. Siempre estaré agradecido con la gente de Alianza, yo tengo una invitación para el año que viene, si se mejoran las cosas, para ir a una feria en Lima y compartir con la gente blanquiazul. En estos momentos difíciles pido que la gente se cuide y que juntos podamos ganar este partido", concluyó.