'Puma' Carranza: "Universitario es de la gente, no de las administraciones"

Si a los hinchas de Universitario le cansan las disputas entre administraciones, a los ídolos del club la situación tampoco les es indiferente. José Luis Carranza alzó su voz de protesta y apuntó sus municiones directamente contra Carlos Moreno, el administrador de Gremco.

"El club es de la gente, no de las administraciones. Moreno es un títere de todo el mundo y está tachado. Si una persona tachada no puede administrar el club y lo hace, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos permitiendo que gente así esté metida en el deporte", disparó el 'Puma' en una entrevista con Radio Ovación.

Carranza no se guardó nada y siguió con los ataques hacia la administración de Carlos Moreno. "En febrero se metieron y secuestraron al club. Entraron 40 delicuentes. Gremco opera de esa manera. Quieren callar a los periodistas que dicen la verdad y les fastidia. Quieren cobrar, como sea, deudas que no tienen. Eso es lo peor. El club es de la gente, no de Gremco", sostuvo.

A propósito de la designación de Juan Pajuelo como técnico interino de Universitario, el ídolo crema abogó por la designación de su excompañero en las canchas y los banquillos del club estudiantil.

"A los técnicos nacionales nunca les han dado el apoyo. Hay muchos técnicos que podrían estar en una selección o en un equipo importante. Acá somos así. Un peruano mata a otro peruano. Esa es la realidad", sentenció.

Gregorio Pérez

José Luis Carranza no fue el único en quejarse de los problemas políticos que suceden en Universitario. Horas antes el ahora extécnico estudiantil detalló la situación que vive el club estudiantil y que derivó en su salida.

"En Universitario hay un problema político-económico muy grande. La nueva administración no estaba de acuerdo con que regresáramos. No buscaron una forma de protegernos", indicó Pérez a Sport890 Deportes.