Henry Quinteros: "No salía cuando firmé por Cristal como si hubiera hecho algo malo"

En el 2003 un sorpresa albergó a los hinchas de Alianza Lima cuando Henry Quinteros decidió fichar por Sporting Cristal. El volante contó que esa decisión le valió permanecer muchas veces en su casa sintiendo que algo malo había hecho.

El "Pato" recordó aquella época en la cual decidió pasar de la camiseta "blanquiazul" a la "celeste" básicamente por un mal trato al momento que su padre buscó la renovación con Alianza Lima con aquella dirigencia.

“Mi papá no recibió un buen trato en la negociación y por eso decidí firmar seis meses. Cristal me quiso desde siempre y en ese momento se dio, pero lo comuniqué a Alianza”, explicó para el "Blog íntimo".

Asimismo explicó que cuando fue presentado como refuerzo en la Florida los días no fueron los mismos sin tener ánimos de salir a la calle sintiendo que algo había hecho mal.

“La decisión de ir a Cristal fue muy difícil, no salí a la calle por dos semanas, no por miedo, sino porque me sentía a veces como si hubiera hecho algo malo. Soy lo que soy por Alianza, siempre lo he dicho, soy Henry “El Pato” Quinteros por Alianza. Es por esto que decido regresar a Alianza, yo como hincha no podía creer que Alianza baje".