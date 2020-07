Agente de Jonathan Herrera explicó por qué se cayó su pase a Alianza Lima

Alianza Lima se queda con los crespos hechos. El club victoriano tenía amarrado el fichaje de Jonathan Herrera, que ya tenía los pasajes para venir este viernes a Perú a enrolarse a su nuevo club hasta que San Lorenzo subió su apuesta para deshacer el acuerdo entre Deportivo Riestra y el vigente subcampeón del fútbol peruano.

"La realidad es que San Lorenzo se puso de acuerdo con Riestra, quien era dueño del pase. Nosotros hasta el último momento hicimos todos los trámites para dejarle a la mujer de Jonathan los permisos para que los hijos puedan viajar más adelante", detalló el agente Diego Braga a 'De la Tribuna'.

En ese sentido, el representante de Jonathan Herrera se deslindó de la culpa de la no llegada del delantero a Alianza Lima. "Al ponerse de acuerdo San Lorenzo con Riestra, ya no dependía de nuestra parte. Me parece que San Lorenzo le presta dos jugadores a Riestra", abundó.

Tal cual su representado, Diego Braga agradeció el trato y la amabilidad de Alianza Lima para ofrecerle todas las facilidades a Herrera. "La verdad que el club se portó muy bien e hizo un zoom con la asistente social y estaba todo bien, pero la realidad es que los derechos federativos le pertenece a Riestra y ellos llegaron a un acuerdo con San Lorenzo porque tienen muy buena relación", precisó.

"Alianza se portó muy bien. Los factores que dependían de ellos y del jugador estuvieron todo. Alianza Lima le puso a una persona para que le explique todo a la señora como iba a ver su embarazo, que clínica le iban a conseguir, se portaron 100 puntos. El jugador hasta último momento estaba haciendo los trámites para dejar firmado el permiso para que la mujer vaya a Perú antes de fin de mes, pero Riestra se puso de acuerdo con San Lorenzo y presionó por tener los derechos federativos y ya el jugador no pudo hacer nada", sentenció.

El acuerdo entre San Lorenzo y Riestra por Jonathan Herrera

Aunque no trascendieron montos, el acuerdo entre clubes por Jonathan Herrera será un préstamo de un año con opción de compra. ¿Y cómo era con Alianza Lima? Préstamo de 18 meses y opción de compra valorada en 1,5 millones de dólares.