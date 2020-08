Alianza Lima vs Binacional: el análisis de la Comisión de Justicia de la FPF previo al veredicto final

La suspensión de la fecha 7 del Apertura luego de los incidentes ocurridos con los hinchas de Universitario el último viernes no es el único gran problema de la presente Liga 1. Hay otros puntos importantes por resolver como el caso del partido que disputarían Alianza Lima y Binacional, pero que finalmente fue suspendido incluso antes de que el IPD decidiera dejar sin reinicio del campeonato el fin de semana pasado.

Los blanquiazules van con todo, es muy cierto y lo confirmó Víctor Hugo Marulanda. El director deportivo solicitó los tres puntos para Alianza señalando que Binacional incumplió los protocolos, sin embargo en vereda de enfrente afirman que la fecha ya había sido suspendida y que el reclamo se hizo fuera de tiempo.

Sin duda un tema muy complicado que una vez más mancha el fútbol peruano y que la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol será la encargada de dar el veredicto final, bien sea con el W.O. a favor de Alianza o con la reprogramación del compromiso.

Como se recuerda, antes de la suspensión toda la jornada 7 del Apertura, las autoridades de la Liga 1 decidieron posponer dicho encuentro por recomendación de la Comisión Médica del campeonato, debido a que el pasado jueves se puedo conocer que el actual campeón del fútbol peruano presentaba seis casos positivos por Coronavirus.

A continuación en LÍBERO presentamos algunos cuadros que la Comisión de Justicia de la FPF tomará en cuenta para resolver este gran inconveniente, así como el nuevo reglamento de la Liga 1. ¡Atentos!

La posición de Alianza Lima

- Los blanquiazules consideran que lo sucedido con Binacional ha incumplido el protocolo llegando a Lima (de Juliaca) sin el visto bueno de la FPF y posteriormente presentando más de cinco contagiados del Covid-19.

- También señalan que el partido estaba suspendido desde antes que suceda lo de Universitario. Es decir que ya había un reclamo en curso y que no existía un convenio para jugar.

La posición de Binacional

- Alianza presentó el reclamo fuera de tiempo (después de la suspensión de la fecha 7 del Apertura)

- El equipo se iba a presentar al partido con los futbolistas que contaba (sin los contagiados)

- Si la Comisión Disciplinaria de la FPF sanciona a Binacional, también lo tendrá que hacer con los otros clubes de la Liga 1 que han incumplido el protocolo.

¿Qué podría pasar?

- Declarar el W.O y con los tres puntos a favor de Alianza

- Reprogramar el partido

- Multar a Binacional por incumplir el protocolo

Revisa el nuevo reglamento de la Liga 1

Art. 108° Si un club registra hasta cinco (5) jugadores convocados, con resultado positivos en la prueba de descarte de COVID-19 previo a un partido, el club podrá solicitar el reemplazo de tales jugadores por otros que pertenezcan al plantel, para incorporarlos en la lista de jugadores convocados, quienes igualmente deberán someterse a la prueba de descarte. Si el club registrara más de cinco (5) jugadores inhabilitados por los resultados de las pruebas de COVID-19, incluidos los jugadores incorporados conforme al párrafo precedente, el partido será reprogramado por la Liga de Fútbol Profesional, en estricto cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.

Art. 137° Los partidos pueden ser postergados o suspendidos única y exclusivamente por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, salvo lo normado por el presente reglamento. Esta circunstancia no varía las demás condiciones establecidas en la Ficha de Programación respectiva. En caso el partido no se pueda jugar por causas debidamente comprobadas, atribuibles a un club, el resultado será de 0-3 en contra del club infractor, entendiéndose en cuyo caso que este hace renuncia expresa a participar del mismo (Walk Over).