Yuriel Celi a un paso de ser jugador de Racing Club [FOTO]

Yuriel Celi brilló en el Sudamericano Sub 17 que se llevó a cabo en el país. El hábil jugador de Cantolao, a pesar de que Perú no logró la clasificación al Mundial de la categoría, llamó la atención de varios equipos extranjeros.

Ahora último, uno de los clubes lo ha seguido de cerca y quiere contar sí o sí con Yuriel Celi en sus filas. Se trata de nada menos que uno de los grandes del fútbol argentino y sudamericano: Racing Club.

Al respecto, Líbero se comunicó en exclusiva con Gisella Mandriotti, presidenta de Cantolao y contó que es cierto el interés de Racing Club y que las próximas horas serán cruciales para resolver el futuro del atacante de 18 años.

“Recibimos una primera oferta por Yuriel (Celi). Luego de conversaciones, volvieron a mandar otra más atractiva. Todo está muy avanzado, falta reunirnos con el jugador y su representante para definir la respuesta”, contó Madriotti a Líbero.

Además, la presidenta del 'Delfín' agregó lo siguiente: “Se resolverá a más tardar hoy por la tarde. En Cantolao estamos de acuerdo por la oferta, pero sabemos que el club solo no puede tomar la decisión”.

Cabe señalar que Gisella Mandriotti dijo que el contacto fue con el mismo presidente de Racing Club y resaltó que lo único que buscan es lo mejor para el crecimiento y desarrollo del atacante Yuriel Celi.

