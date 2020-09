Edhu Oliva sobre convocatoria a la Selección Peruana: "Es un sueño hecho realidad"

San Martín no gana desde hace cinco fechas y los jugadores son los que más lo sienten. Edhu Oliva, flamante convocado a la Selección Peruana, masticó su bronca tras el empate sin goles ante Binacional y pese a jugar con un futbolista de más desde el minuto 70.

"La verdad que muy inconforme porque tuvimos ocasiones, pero no supimos aprovecharlas y creo yo que eso nos pasó factura al final, que terminamos empatando. Cuando expulsaron a uno de ellos, supimos atacar un poco mejor que el primer tiempo, pero no aprovechamos las oportunidades que tuvimos frente al arco", lamentó Oliva en declaraciones a GOLPERU.

Sobre su llamado a la Selección Peruana, el futbolista de 24 años precisó: "Es un sueño hecho realidad, ahora me toca ir mañana para darle con todo".

Tal cual otros seleccionados, Ehu Oliva fue otro que se enteró de su convocatoria por palabra de otros. "Estaba saliendo a comprar unos muebles para mi casa y mientras manejaba me empezaron a llegar varios mensajes, luego mi hermano me llamó y me dijo que Ricardo Gareca me había mencionado", detalló en una entrevista anterior con GOLPERU.

"Todos estuvimos contentos en mi familia, incluso llorando. Se me escarapeló el cuerpo, ya que después de tanto haber buscado esa oportunidad, es un sueño cumplido y gracias a Dios se dio, y ahora queda seguir remando para conseguir muchas más cosas", abundó.

El volante, cuyo pase pertenece a Sporting Cristal, es un jugador que gusta mucho en la Videna y, precisamente, a Nolberto Solano. El asistente de Ricardo Gareca utilizó un cupo de jugador libre en Oliva para que refuerce a la Sub-22 en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Próximo partido de San Martín

El equipo de Héctor Bidoglio enfrentará a Sporting Cristal en la próxima fecha y tendrá la sensible baja de Edhu Oliva, imposibilitado a jugar debido a una cláusula en su contrato de préstamo en la San Martín. "Es un equipo que juega bien, el profesor ya verá durante la semana a quién va a poner para afrontar de la mejor manera el partido", puntualizó sobre el equipo que viene de golear por 6-2 a Cantolao en Matute.