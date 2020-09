Jonathan dos Santos fue tasado en 1 millón de dólares y futuro estaría en México [VIDEO]

Jonathan Dos Santos es, de lejos, el mejor atacante extranjero que llegó a Universitario en muchísimos años. El uruguayo demostró que no le pesa la responsabilidad de ser el “9” del club más campeón del fútbol peruano.

Ángel Comizzo lo pondrá desde el vamos en el próximo partido ante Alianza Universidad pero el hincha anda preocupado pues no sabe si hay posibilidades reales de que el “killer” se quede en la Universitario el próximo año. Ante esto, LÍBERO conoció que Cerro Largo, club dueño de su pase, tiene claro que el futuro de “Jhona” en el 2021 no estará en la “U”.

La “U” no cumplió todavía con el pago de la segunda cuota del préstamo y no hay forma de comprar su pase que actualmente está valorizado en $1 millón y que en dos meses puede aumentar si sigue haciendo goles. Desde el entorno de Dos Santos ya analizan que su futuro puede estar México.

¿Dejará algún dinero a la “U” si lo venden? pues no, ya que los cremas no son dueños de su carta pase y por sus múltiples problemas económicos y administrativos no puede hacer la lucha para que siga de crema. Entonces, solo queda disfrutar los últimos meses de un tremendo goleador como Dos Santos que hoy mismo solo piensa en campeonar.

Jonathan dos Santos

El atacante uruguayo es el máximo goleador de la Liga 1 con 6 tantos en siete juegos. Además registra una asistencia. En la Copa Libertadores, por su parte, anotó dos goles.