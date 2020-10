Edificaciones Inmobiliarias sobre venta de Vilca a Newcastle: "Se pudieron hacer mejor las cosas"

Se sumaron a las críticas. Edificaciones Inmobiliarias lamentó el irrisorio precio por el que la actual dirigencia de Municipal traspasó a Rodrigo Vilca al Newcastle de la Premier League.

"En lo de Rodrigo Vilca nosotros no pudimos participar y creemos que se pudieron hacer mejor las cosas", reveló Christian Herrera, representante de la empresa administradora de Municipal, a 'Negrini lo Sabe' de Radio Ovación.

Herrera no se quedó corto y criticó con dureza cómo viene administrando la todavía dirigencia de Municipal al club edil.

"Me causa gracia que dicen que es un hecho histórico, uno puedo hacer cosas pero siempre es importante el cómo se hacen las cosas. Es como cuando decían que se clasificó a la Sudamericana, pero ¿cómo? Se endeudó al club. Estamos bien preocupados, queremos ingresar ya", sostuvo.

El representante de Edificaciones Inmobiliarias lamentó que varios directivos de Municipal no les permitan tomar las riendas del club pese a que el 17 de septiembre hubo una asamblea extraordinaria que decidió que fuese así.

"Estamos bien preocupados porque sabemos que a los jugadores y al comando técnico no se les ha pagado completo y hay una posible sanción de Licencias. No sé cómo se le puede exigir al equipo buenos resultados si se incumple con sus derechos. Todavía no hemos podido tomar la administración y quiero que quede eso claro, nosotros queremos entrar lo antes posible pero hasta la fecha no podemos", sentenció.

Rodrigo Vilca

El futbolista chalaco fue traspasado por apenas 280 mil euros a Newcastle y la cifra fue criticada hasta por Ricardo Gareca. "Si analizo a cuánto se vendió el jugador, no me gusta. El jugador peruano debe cotizar mucho más, debemos fortalecer nuestro mercado porque hablamos de países muy poderosos", expresó el DT de la Selección Peruana hace unas semanas.