José Velásquez menciona que Alianza Lima debe subir a Liga 1, pero jugando en el campo

Los directivos de Alianza Lima aún guardan la esperanza que la Comisión de la Licencias de la FPF le reste un punto a Carlos Stein y así el equipo blanquiazul se quede en primera división. No obstante, la leyenda de los íntimos, José Velásquez, no está de acuerdo que el club de sus amores se salve por termas administrativos.

"Yo siempre me he manejado con honestidad, no necesito mentir para que la gente me estime. Lo que Alianza está tratando de hacer es algo que perjudicará a los demás (...)", inició su declaración el 'Patrón' para el programa "Negrini lo sabe" en Ovación.

"Porque si el próximo año, en primera división, los que bajan, reclaman para no descender y si no se lo van a conceder, van a quejarse preguntando por qué sí impidieron el descenso de Alianza", añadió.

El exjugador mencionó que el conjunto blanquiazul debe volver a la Liga 1, pero con su desempeño en cancha. "Eso es uno de los aspectos por el cual no debe proceder esa petición. Alianza debe subir nuevamente, pero jugando en el campo", expresó.

Asimismo, recalcó que es complicado jugar segunda división. "Una vez nos sucedió y ascendimos el mismo año. A como estamos ahora, no veo un jugador con categoría que yo pueda decir que nos puede representar dignamente en la selección", detalló.

Hoy se cumple 33 años de la tragedia del Fokker, Velásquez se pronunció respecto a ello. "Jugué con varios de los potrillos, fueron extraodinarios jugadores. Lamentablemente, sucedió el accidente, pero aquí estamos reunidos para conmemorar la partida de aquella gran generación", señaló.