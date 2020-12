¡Más vivos que nunca! Universitario cree en la remontada ante Cristal

¿Qué están sintiendo los jugadores de Universitario por estas horas? ¿Muchos nervios? El jugador crema está ansioso, sí, pero no asustado. Tiene rabia, bronca, está con la sangre en el ojo y quiere revancha mañana ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional.

LÍBERO pudo conocer que las últimas horas han sido muy intensas en tienda crema en cuanto a los trabajos tácticos del comando técnico que lidera Ángel Comizzo. Corrigiendo aspectos en la pelota parada en defensa y fortaleciendo el aspecto mental.

Justamente, de la cabeza, los jugadores cremas están bien. Tratando de no leer nada de redes sociales, donde hay quienes ya no confían en ellos. Pero los cremas saben cómo revertir esta situación ante los celestes de Roberto Mosquera. “A Universitario nunca lo deben dar por muerto. Cristal tenía para liquidarnos, pero no lo hicieron y estamos vivos. Ahora saldremos a ganar para campeonar. Van a ver otra ‘U’ y sabrán de que estamos hechos”, dicen desde la interna del conjunto merengue.

Digamos que se dio un pacto entre los jugadores. Cada uno desde su lugar, desde su trinchera, saben que deben respetar la historia del club, demostrar que por algo la “U” es el equipo más campeón del fútbol peruano, y mañana conseguir la estrella 27.

Mente abierta

¡Fortaleza mental! Además de pulir aspectos futbolísticos y físicos, en Universitario trabajan también en la mente, en la concentración, en el equilibrio. Erick Bravo, el Coach Deportivo, trabaja en el club crema desde hace tiempo y está siendo clave tras la derrota en el partido de ida ante Sporting Cristal. Se hacen sesiones grupales e individuales buscando calmar tensiones y encontrar la fuerza necesaria como grupo (como siempre fue) para salir adelante mañana.