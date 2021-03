Carlos Stein se aferra a Liga 1: aceptará reducción de dos puntos, pero solo en la tabla 2021

Carlos Stein se mantiene en pie de lucha. El equipo 'Carlista' se niega a perder la categoría y menos aún habiendo disputado ya la primera fecha de la Liga 1 Betsson 2021.

Por ello, los chiclayanos se han vuelto a pronunciar mediante un comunicado y han dejado en claro que aceptarán la reducción de dos puntos que determinó el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) siempre y cuando se aplique en la actual tabla de posiciones.

"En efecto, hemos advertido que el mencionado Tribunal resolvió que la deducción de los puntos señalados se aplique a la "tabla de posiciones acumulada de Liga 1 de la temporada 2020", lo cual deviene plausiblemente de imposible cumplimiento, por cuanto la Temporada 2020 —Campeonato Liga 1 Movistar 2020— ha finalizado el pasado 20 de diciembre de 2020 con la terminación del último partido disputado entre el Club Sporting Cristal y el Club Universitario de Deportes", indican en dicho documento.

"Sobre el particular, cabe mencionar que, al no existir medida cautelar que hubiese suspendido el Campeonato Liga 1 Movistar 2020 de la Temporada 2020, su finalización ha sido consumada y, por ende, la deducción de puntos para dicha Temporada no puede materialmente llevarse a cabo", continúan.

"En mérito de lo expresado, reiteramos nuestro compromiso de respetar las decisiones emitidas por las instituciones competentes que gobiernan el fútbol nacional e internacional —sin perjuicio de la utilización de los mecanismos legales previstos a tales efectos—, y, señalamos que la deducción de dos (2) puntos dispuesta por el Tribunal Arbitral de Deportes, de proceder, sólo puede aplicarse a la tabla acumulada de la vigente Liga 1 Betsson 2021", precisan.

"En tal sentido, ante la imposibilidad sobreviniente del cumplimiento en los términos literales que está dispuesto el resolutorio del laudo, el único equivalente de lo resulto consiste en la deducción de los puntos de la Liga en curso, y, en su caso, la admisión del Club Alianza Lima a dicho certamen", agregan.

"Asimismo, el propio Club Alianza Lima, en su escrito de apelación y petitorio ante el TAS, jamás ha pedido —de tener un laudo favorable— que la FPF proceda a realizar las acciones correspondientes para que la misma Alianza Lima ascienda a la Liga 1 Betsson 2021 y Carlos Stein descienda", prosiguen.

Finalmente, mencionan que "consecuentemente, confiamos en que la Federación Peruana de Fútbol respetará nuestro derecho a permanecer en la Primera División, actuando de manera coherente, lícita y justa".

Suspensión segunda fecha

La Liga 1, mediante su gerente, Víctor Villavicencio, anunció que el partido entre Carlos Stein vs Deportivo Municipal de este sábado, válido por la fecha 2, quedó suspendido.