Iván Bulos empezó a trabajar como entrenador en la academia del PSG

"He pasado por más de cinco cirugías, intentando reparar las distintas partes afectadas. El último meses sufrí una nueva lesión por la cual tengo que pasar nuevamente por el quirófano y me vi en la obligación de tomar una decisión. No me reprocho absolutamente nada porque la gente que me conoce sabe que hice hasta lo imposible para poder superar estos problemas", fue lo que escribió en aquella ocasión.