"Cuto" Guadalupe comunicó a todos sus seguidores que se encuentra internado en una clínica

De ésta sale sí o sí. Luis "Cuto" Guadalupe se pronunció en redes sociales para informar que se encuentra internado en una clínica de Bellavista. El exfutbolista de Universitario de Deportes aclaró que no se trata de COVID-19, por lo que solo espera una pronta recuperación en los próximos días.

El mismo "Cuto" quiso informar en redes sociales la situación que viene aconteciendo desde el pasado miércoles 15 de diciembre, para que no se creen falsas informaciones con respecto a su salud.

"Me encuentro internado, desde ayer, en la clínica Auna de la sede Bellavista. Hago la aclaración que no se trata de COVID-19 para tranquilidad de todas las personas con las que he compartido en los últimos días", manifestó Luis Guadalupe.