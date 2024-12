Carlos Lugo contó el emotivo encuentro que vivió con Ccahuantico en la cárcel

Al ex futbolista lo vincularon con un robo al club del cual él niega, de la felicidad pasó muy rápido a la tristeza y tuvo que cumplir condena privado de su libertad en su tierra natal, Cusco. Eso sí, algunos de sus compañeros no se olvidaron del famoso volante César Ccahuantico.

"Situación difícil porque yo conozco bien a César, es mi compadre. Traté de comunicarme con él, pero no fue imposible. Después tuve ocasión de comunicarme con él a través de un amigo y después me fui a visitarlo al penal. Esa visita fue lo más largo. En la despedida, yo salí y él se quedaba allí. Para mí fue muy fuerte, porque fue una persona que me hizo conocer Cusco, me hizo saber de la vivencia de Cusco. Fue muy chocante para mí", contó para Lugo a Líbero.