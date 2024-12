¡Ni 'U' ni Alianza! Reynoso reveló su club peruano preferido tras su paso por la 'Bicolor'

"De niño yo era de Sporting Cristal. Y a los 12 años llegó a Alianza Lima.", señaló Reynoso en una entrevista de "Hi! Sports TV" . Ante esta declaración el entrevistador le dice "Sporting es tu equipo". A lo que el técnico responde: "Sí y no, porque yo a los 12 me tocó muchas anécdotas dentro de Alianza y me toca debutar a los 16 años en Alianza.

Asimismo, el ex director técnico del Cruz Azul de México mencionó que no cuenta con el aprecio de los hinchas de Alianza Lima debido a que se fue hacia el clásico rival, Universitario. "... Pero después a los 23 en un ataque de madurez, la 'U', que es como decir pasar de Chivas a América, me ofrece una locura de dinero y yo digo "tengo que asegurar mi futuro". Y me terminé yendo al América de Perú y los hinchas de Alianza hasta ahora no me lo perdonan.", expresó Juan Reynoso.