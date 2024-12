ExSporting Cristal no ocultó su amor por Alianza Lima y lo que hizo por el club: "Soy hincha"

"El ‘profe’ don Alberto fue la persona más importante cuando estaba en menores. Me dolió mucho porque el 2000, cuando estábamos con él en Bolognesi, perdimos esa final con Estudiantes de Medicina de Ica, y al año siguiente falleció. Me dolió mucho y me chocó porque me hubiese gustado que él sea parte de la bonita historia que hice en el fútbol. Que todo lo que he podido lograr fue por él, por la familia", contó Mostto a Infobae Perú.