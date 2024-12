Descendió con Vallejo pero criticó el nivel del fútbol peruano y mexicano: "¿A qué juegan?"

El colombiano habló con Caracol Radio sobre su paso por el fútbol peruano . Perea cuestionó el nivel de la Liga 1 y señaló que no hay recambio generacional, eso se aprecia tanto en el campeonato como en la selección.

" Fueron muchas situaciones las que se presentaron, obviamente no voy a entrar como en detalles o hablar mal del país, pero el reflejo que hay de la selección de Perú, lo hablo con mucho respeto. Jugadores que ya tienen 35 o 36 años y todavía siguen jugando en la Selección, eso da a entender muchísimo que no hay un recambio ", expresó.

Luego, el central indicó que pasó por importantes equipos, pero había cosas que no le gustan, por esa razón decidió gestionar su salida de César Vallejo, club que tenía contrato por todo el 2025.

" Obviamente, uno respeta su idiosincrasia y respeta sus pensamientos, pero son totalmente diferentes a los pensamientos como nosotros acá como colombianos. Dios me dio la bendición y el privilegio de jugar en equipos grandes y uno se vuelve muy competitivo. Había cosas que realmente no compaginaban y más que todo fue por eso y, decidí ponerme en contacto con ellos ", puntualizó.

No solo el fútbol peruano fue cuestionado por Perea. El jugador colombiano indicó que en México no hay descenso, por eso no entiendo a qué juegan. Resaltó que en Colombia el nivel es muy alto, agregó que es una liga que está por encima de varios del continente.