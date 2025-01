Jean Deza responde directo tras ser denunciado por su pareja: "No estoy prófugo"

El futbolista también señala que, junto a su abogado, han decidido no oponerse a la medida de coerción personal solicitada, que incluye un impedimento de salida del país. Esta decisión busca demostrar su compromiso con el proceso judicial y su voluntad de enfrentar las acusaciones.

Comunicado de Jean Deza.

Deza se siente obligado a aclarar que no se encuentra prófugo de la justicia, como se ha afirmado en algunos medios. “Es preciso hacer mención, que mi persona no se encuentra prófugo, ni no habido como se ha manifestado de manera pública”, asegura en su comunicado.