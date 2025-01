Luego de ganar el bicampeonato con Alianza Lima , Jefferson Farfán pudo haber prolongado su estadía en el club desde otro puesto; sin embargo, la popular 'Foca' decidió cortar todo vínculo para posteriormente dedicarse a su programa de entrevistas con su compañero otro ex aliancista, Roberto Guizasola.

Como se recuerda, Jefferson Farfán volvió a Alianza Lima el 2021 y luego de dos temporadas con un bicampeonato en su brazo, le dijo adiós al fútbol profesional. "A mí me costó mucho dejar el fútbol. En mi primer año cuando volví a Alianza Lima jugaba de 10 a 15 minutos cada partido y en todos me tenía que inyectar. Nada compensa estar fuera del fútbol. Después de dejar el fútbol, me puse a llorar", contó en una extensa entrevista que dio para Movistar Deportes.