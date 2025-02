¿Dirigido a la 'U'? Mr Peet arremete tras victoria de Alianza ante Boca: "Entiendo tu envidia"

El pueblo aliancista vive una "resaca" tras conseguir la épica como histórica victoria de Alianza contra Boca Juniors , eliminando al Xeneize de la Copa Libertadores , pero algunas personas, sobre todo en redes sociales , no dan mucho crédito a lo conseguido por los íntimos en Fase Previa 2 .

Ante esto, Peter Arévalo, reconocido periodista por su hinchaje a Alianza Lima , no se guardó nada y respondió a uno de sus seguidores quien trató de quitar crédito al triunfo contra Boca Juniors,

"Y lo de Alianza ante Boca es un revancha con el fútbol internacional", tras lo cual hace una pausa para señalar a sus detractores : "Sí, algunos están escribiendo: 'no ganaste nada, no ganaste la Copa'. Tranquilo, ya quisieras haber estado allí en La Bombonera y haber eliminado a Boca".

Y prosigue: "Tranquilo, entiendo tu envidia. Es envidia, no es conocimiento futbolístico, no te molestes en explicarme algo que no tiene explicación. Es envidia pura, viejo, punto, ya hubieses querido estar allí".