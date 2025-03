" Es más, yo me retiré del fútbol, estaba estudiando en la San Martín. Estudiaba Ciencias contables, no sé qué hacía por allá, le metí todo cachimbo, que era lo más fácil ", expresó la 'Pulga'.

El objetivo de Raúl Ruidíaz no era ser futbolista profesional, indicó que desde niño no tenía ese sueño, pero a ver sus condiciones y su desempeño en las divisiones menores de Universitario tomó conciencia que ese era su camino.

"Mi papá regresa de Europa, me dijo: ¿Dejaste el fútbol? Yo le dije sí, quiero trabajar, le respondí. A la construcción. Entonces, regresa al fútbol. Volví a la U, sub 17, y hago 55 goles de delantero, nunca pensé en ser jugador profesional. Es más ni miro fútbol. Yo no pensaba en ser jugador profesional", puntualizó.

Raúl Ruidíaz habló sobre la selección peruana. La 'Pulga' indicó que no es un tema de mentalidad sobre su no convocatoria, pero es importante saber cuando es el momento de dar un paso al costado.

"No, ya no. No lo tomes como si mi mentalidad se está quebrando. No, mi mentalidad sigue siendo la misma, pero a veces uno tiene que saber en qué momento ya no se puede continuar", señaló la 'Pulga' en 'Enfocados'.