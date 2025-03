Reimond Manco reveló por qué no lo llamaban a la selección peruana: "Venía por otro lado"

Uno de los futbolistas más talentosos que surgió en el fútbol peruano durante los últimos tiempos fue Reimond Manco , clave en aquella histórica clasificación al Mundial Sub 17 del 2007 y encabezando la recordada generación de los 'Jotitas'.

Sin embargo, más allá de no tener una auspiciosa carrera en el extranjero, 'Rei' jugó en varios equipos nacionales mostrando un buen nivel, pero no era convocado a la selección peruana a nivel de mayores.

El ahora retirado jugador fue consultado si creía que una figura de la selección peruana pedía que no lo llamaran a la 'Bicolor', este no quiso ser enfático, pero aseguró que cumplía con todos los requisitos para llegar al equipo de todos.

"Es lo más probable, porque no había forma. El jugador con más asistencias del fútbol peruano, de la liga peruana. Que lo van a ver supuestamente y ese partido hace dos asistencias y dos goles. Y no me llamaron".