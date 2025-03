Una de las situaciones que generó polémica antes de revelarse la lista de convocados de Óscar Ibáñez fue la ausencia de Alex Valera , quien pidió no ser llamado a la selección peruana por "problemas personales". El delantero de Universitario no formará parte de la 'Bicolor' para los duelos ante Bolivia y Venezuela.

Reimond Manco no es ajeno a este tema y cree que la negativa del artillero es más porque no quiere ir al no sentirse cómodo vistiendo la divisa 'Bicolor'.